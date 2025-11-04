Állami mankón a lakáshitelezés: az új hitelek 38%-a támogatott

Megérkeztek a szeptemberi hitelstatisztikai adatok, amelyekből egyértelműen látszik, hogy a támogatott hitelek aránya a teljes hitelkihelyezésben jelentősen megugrott. Ennek fő mozgatórugója az Otthon Start program, gyakorlatilag az egész ország erről beszél a bejelentése óta. Szeptemberben 112,64 milliárd forintnyi hitelt helyeztek ki, ami ugyan növekedést jelent augusztushoz képest, de még mindig elmarad az idei csúcstól. Ami […]