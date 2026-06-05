Hónapok óta erre vártak a magyarok: hamarosan újranyithat az ország egyik legismertebb fürdője
Jó hírek érkeztek Miskolctapolcáról: a jelenlegi tervek szerint akár már szeptemberben ismét megnyithatja kapuit Magyarország egyik legismertebb turisztikai látványossága, a Barlangfürdő. A felújítás a végéhez közeledik, és ha az augusztus végére tervezett próbaüzem is sikeresen zárul, a vendégek hosszú kihagyás után újra birtokba vehetik a különleges fürdőkomplexumot – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
A szakemberek szerint azonban nem egyszerű helyreállítás zajlik a háttérben. A beruházás során olyan átfogó korszerűsítés valósul meg, amely hosszú évekre meghatározhatja a miskolctapolcai Barlangfürdő működését.
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