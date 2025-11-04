Durva trükkökkel préselik be az árakat az Otthon Start plafonja alá – kiderült, hol spórolnak a lakásfejlesztők!
Az Otthon Start programtól mindenki a lakásépítési boomot várja – de tényleg elég lehet a másfél milliós négyzetméterár plafon? Vagy csak fapados újépítésű lakásokkal van tele a jövő?
Most minden kiderül. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal alelnöke, Kiss Gábor a Portfolionak elmondta, hol faragnak le akár százezreket négyzetméterenként, milyen „láthatatlan kompromisszumok” lesznek a lakásokban, és valójában mekkora ingatlanpiaci robbanást hozhat a program.
Van műszaki minimum? – Megdöbbentő válasz érkezett
Hiába az olcsóbb ár, semmi műszaki lebutítás nincs előírva a programban. Az energetikai…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek