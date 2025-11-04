Durva trükkökkel préselik be az árakat az Otthon Start plafonja alá – kiderült, hol spórolnak a lakásfejlesztők!

Az Otthon Start programtól mindenki a lakásépítési boomot várja – de tényleg elég lehet a másfél milliós négyzetméterár plafon? Vagy csak fapados újépítésű lakásokkal van tele a jövő?

Most minden kiderül. Az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal alelnöke, Kiss Gábor a Portfolionak elmondta, hol faragnak le akár százezreket négyzetméterenként, milyen „láthatatlan kompromisszumok” lesznek a lakásokban, és valójában mekkora ingatlanpiaci robbanást hozhat a program.

Van műszaki minimum? – Megdöbbentő válasz érkezett

Hiába az olcsóbb ár, semmi műszaki lebutítás nincs előírva a programban. Az energetikai…