Albérlet helyett mindenki lakást vesz? Szakértők szerint teljesen át kellene írni a magyar bérlakáspiac szabályait

Miközben a lakásárak az elmúlt években rekordtempóban emelkedtek, egyre több szakértő jut arra a következtetésre, hogy a magyar lakhatási problémákat már nem lehet kizárólag a saját tulajdonú otthonok támogatásával megoldani. A bérlakások szerepe felértékelődhet a következő években, ehhez azonban alapjaiban kellene átalakítani a jelenlegi szabályozási és finanszírozási környezetet – írja a Telex.

A kérdés különösen aktuális most, hogy a kormányzat is egyre nyíltabban beszél a bérlakásépítés szükségességéről.

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