Irodabérlés újragondolva: mit nyújt egy szolgáltatott iroda?

Az irodabérlés világa az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. A pandémia idején megnőtt a kereslet a rövid távon is elérhető, rugalmas irodamegoldások iránt, majd az energiaárak emelkedése tovább erősítette az igényt a fenntartható, költséghatékony, „A” kategóriás irodákra. Erre a változó piaci igényre kínál választ a szolgáltatott iroda, amely egyszerre modern, gyorsan elérhető és gazdaságos megoldást jelent.

Miért előnyös a szolgáltatott iroda?

Rugalmasság időben és térben

A szolgáltatott irodák legnagyobb vonzereje a rugalmasság. Nem szükséges több évre elköteleződni, hiszen akár 1–2 éves bérleti időszakra is van lehetőség. A bérelt terület igény szerint bővíthető vagy csökkenthető, így a vállalkozás növekedésével vagy épp létszámcsökkenésével könnyen alkalmazkodik. Projektalapú munkákra, más városban vagy akár külföldön is ideális megoldás.

Azonnali költözés, gyors indulás

Míg a hagyományos irodabérlésnél hosszú hónapokba telhet a költözés, addig egy szolgáltatott iroda akár másnap használatra kész. A bútorozott helyiségek, a nagy sebességű internet és a recepciós szolgáltatás mind rendelkezésre állnak, így az indulás gyakorlatilag azonnali.

Minimális indulási költség

A szolgáltatott iroda egyfajta plug & play irodamegoldás: elegendő a laptop, minden más – berendezés, tárgyalók, közösségi terek – biztosítva van. Nincsenek rejtett költségek, mivel a díj az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozik, nem pedig a terület méretére.

Teljes körű szolgáltatáscsomag

A bérleti díj a helyiségen túl számos kényelmi és üzleti szolgáltatást is tartalmaz:

takarítás és biztonsági szolgálat,

tárgyalók és konferenciatermek,

konyha és étkező használata,

kávé- és teaszolgáltatás.

A szolgáltatási csomag rugalmasan alakítható, így a cégek csak azért fizetnek, amit valóban használnak.

Kevesebb kockázat, átlátható feltételek

A rövid távú szerződések és az egyszerű konstrukciók révén a szolgáltatott iroda jóval kisebb pénzügyi kockázattal jár, mint a hagyományos irodabérlés. Az átlátható feltételeknek köszönhetően nincs szükség bonyolult jogi egyeztetésekre.

Kiváló lokáció és kapcsolatépítés

A szolgáltatott irodák általában központi, prémium lokációkban érhetők el, ahol számos sikeres vállalkozás működik. Ez nemcsak a cég presztízsét növeli, hanem lehetőséget biztosít új üzleti kapcsolatok kiépítésére is.

Mikor érdemes szolgáltatott irodát választani?

A szolgáltatott iroda tökéletes választás:

projektalapú munkákhoz,

átmeneti irodamegoldásként,

új piacon történő megjelenéshez,

vagy egyszerűen akkor, ha egy gyors, rugalmas és költséghatékony irodabérlésre van szükség.

Ha cégednek fontos a rugalmasság, a gyors költözés és a modern infrastruktúra, a Regus szolgáltatott irodái jelentik a megoldást Budapesten és más nagyvárosokban.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.