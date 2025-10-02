Adó és jog 
Pénzügyi munkatársat keres a Libri-Bookline Zrt. – csatlakozz Magyarország vezető könyvkereskedelmi hálózatához!

A könyvek világában dolgozni több mint munka – hivatás. Ha szereted az irodalmat, és szívesen támogatnád az olvasás népszerűsítését a háttérből, most itt a lehetőség: a Libri-Bookline Zrt. pénzügyi munkatársat keres budapesti központjába, a Nyugati térre.

Változatos és felelősségteljes feladatok

A pénzügyi csapat új tagjaként olyan kulcsfontosságú területeken számítanak rád, mint:

HUF és devizaszámlák rögzítése,
közel 60 könyvesbolt készpénz- és POS-bevételeinek könyvelése,
online értékesítések pénzügyi adminisztrációja,
számlázás (bérleti díjak, marketing, barter ügyletek),
folyószámla egyeztetés és kintlévőség-kezelés,
pénzügyi riportokhoz adatszolgáltatás,
aktív…

