Pénzügyi munkatársat keres a Libri-Bookline Zrt. – csatlakozz Magyarország vezető könyvkereskedelmi hálózatához!

A könyvek világában dolgozni több mint munka – hivatás. Ha szereted az irodalmat, és szívesen támogatnád az olvasás népszerűsítését a háttérből, most itt a lehetőség: a Libri-Bookline Zrt. pénzügyi munkatársat keres budapesti központjába, a Nyugati térre.

Változatos és felelősségteljes feladatok

A pénzügyi csapat új tagjaként olyan kulcsfontosságú területeken számítanak rád, mint:

HUF és devizaszámlák rögzítése,

közel 60 könyvesbolt készpénz- és POS-bevételeinek könyvelése,

online értékesítések pénzügyi adminisztrációja,

számlázás (bérleti díjak, marketing, barter ügyletek),

folyószámla egyeztetés és kintlévőség-kezelés,

pénzügyi riportokhoz adatszolgáltatás,

aktív…