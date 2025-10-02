A Raiffeisen Bank is emeli a tétet az Otthon Start hitelnél
Egyre fokozódik a verseny a bankok között az Otthon Start hitelnél. Ezúttal a Raiffeisen Bank emelt a téten és megduplázta az igénylők számára kínált jóváírás összegét. Az ember elsőre azt gondolná, hogy egy olyan kedvező hitel, mint az Otthon Start eladja saját magát. Ez alapvetően igaz is, a legfeljebb évi 3 százalékos kamat hatalmas előny […]Tovább a teljes cikkre
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Elkelt a világ egyik legnagyobb játékpiaci óriása, elképesztő összeget fizettek érte
Olyan játékok köthetőek a céghez, mint a The Sims vagy a FIFA.