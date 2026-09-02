Az ország egyik legolcsóbb megyeszékhelyén, Miskolcon indult meg idén a legerősebb áremelkedés a hazai lakáspiacon – derült ki a Duna House friss ingatlanpiaci elemzéséből. Január és július között átlagosan 596 ezer forint volt a használt lakások négyzetméterára, ez közel 30 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A városban eddig az alacsony árak tartották magas szinten a keresletet, és a drágulás ellenére még mindig itt kelnek el a leggyorsabban a lakások, és az alku is itt az egyik legkisebb a vidéki nagyvárosok között.



Az idei 596 ezer forintos négyzetméterár még mindig jóval alacsonyabb, mint a legtöbb nagyvárosban. Debrecenben és Győrben idén már 870-940 ezer forint körül járt a lakások négyzetméterára, Pécsen 820 ezer forint fölött. Kecskeméten 750 ezer, Szombathelyen 720 ezer forint volt az átlag. Ehhez képest Miskolc továbbra is az ország legolcsóbb megyeszékhelyei közé tartozik.

A drágulás ütemében viszont Miskolc az élmezőnyben van, és a nagyobb megyeszékhelyek közül idén csak Nyíregyházán nőttek gyorsabban az árak. Összehasonlításképpen Debrecenben és Győrben 11 százalék körüli volt az áremelkedés, Pécsen 15, Tatabányán 16, Szombathelyen és Zalaegerszegen 21-27 százalék, Kecskeméten 24 százalék.

„A Miskolchoz hasonlóan olcsóbb városokban eddig kitartott a vásárlási kedv, a drágább megyékben viszont már tavaly év végén tetőztek az árak, így idén visszaesett a kereslet, és ezzel együtt az áremelkedés üteme is lassú maradt. Miskolcon még volt tere az áraknak felfelé mozdulni anélkül, hogy a kereslet megtorpant volna” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Gyorsan kelnek el a miskolci lakások, alig kell alkudni

Az áremelkedés mellett a piac fűtöttségét az is jól mutatja, hogy milyen gyorsan cserélnek gazdát a miskolci lakások. Az elmúlt hónapokban egy átlagos miskolci lakás alig több mint 50 nap alatt talált vevőt, és a végleges eladási ár csak 2-3 százalékkal maradt el a meghirdetett irányártól. A panellakásoknál ez még látványoabb, ott mindössze átlag 20 nap alatt kelnek el az ingatlanok.

Ez nagyban különbözik attól, ami a megye kisebb településein zajlik. Ott egy lakás vagy ház nem ritkán fél évnél is tovább van piacon, mire vevőre talál, és az eladók átlagosan 8 százalék körüli engedményt adnak az irányárból. A két adat együtt jól mutatja, hogy Miskolcon és a megye vidéki részén teljesen más ütemben mozog a piac.

A megye lassabban, Miskolc gyorsabban drágult

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészét nézve szerényebb volt a drágulás, körülbelül 12-14 százalékos, tehát jóval elmaradt a miskolci ütemtől. Ez azt mutatja, hogy a megyei árszínvonalat idén elsősorban a megyeszékhely húzta felfelé, a kisebb települések piaca visszafogottabban mozgott.

„A lakásárakat tekintve Miskolc még mindig az egyik legolcsóbb nagyváros az országban, de ha a fokozott kereslet fennmarad, ez az árelőny fokozatosan csökkenhet a többi megyeszékhelyhez képest” – tette hozzá Szegő Péter.