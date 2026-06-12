Sokan bent hagyják az államnál, pedig a saját nyugdíjukra is kérhetnék ezt a pénzt
Lehet, hogy minden évben pénzt hagysz az államnál, miközben ugyanaz az összeg a saját nyugdíjas éveidet is építhetné. Nem pályázni kell érte, nem külön támogatást kell kérni, és nem is valamilyen kiváltságosoknak szóló lehetőségről van szó. Ha fizetsz személyi jövedelemadót, akkor annak egy részét bizonyos nyugdíjcélú megtakarításokra visszakérheted. A nyugdíjmegtakarítások után járó adójóváírás lényege egyszerű: […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.