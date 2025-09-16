Eladó ipari ingatlan sokoldalú hasznosítási lehetőségekkel Győr Nádorvárosban

Győr egyik legdinamikusabban fejlődő városrészében, a Szabolcska Mihály utcában vált elérhetővé egy kiemelkedő adottságokkal rendelkező ipari ingatlan. A teljes felszereltséggel és bútorozással együtt értékesítésre kínált épületegyüttes nemcsak stratégiai elhelyezkedése, hanem műszaki felszereltsége és bővítési potenciálja miatt is vonzó befektetési lehetőség.

Kiváló közlekedési kapcsolatok

A telephely elhelyezkedése logisztikai és szolgáltatói szempontból kifejezetten előnyös. Az M1-es autópálya mindössze 6,5 km-re, a győri vasútállomás 1,5 km-re található. A környezetében lakó- és kereskedelmi ingatlanok biztosítják a városi és ipari funkciók kiegyensúlyozott jelenlétét.

Nagy telekterület és sokoldalú épületkialakítás

Az ingatlan egy 7 432 m²-es telken helyezkedik el, ahol a 4 814 m² hasznos alapterületű épületegyüttes irodai, raktározási és gépészeti funkciókat is ellát. A belső kialakítás lehetővé teszi, hogy akár több különálló bérleményként is hasznosítható legyen, így bérbeadásra is ideális választás.

A hasznos terek között megtalálhatók:

klimatizált irodák,

többszintes raktárhelyiségek,

veszélyes anyagok tárolására alkalmas terület,

gépészeti egységek.

Ez a funkcionális elrendezés rugalmasságot kínál, legyen szó céges központról, logisztikai bázisról, kereskedelmi telephelyről vagy disztribúciós központról.

Teljes infrastruktúra és korszerű felszereltség

Az ipari ingatlan minden közművel ellátott (távhő, víz, villany, csatorna), valamint saját aggregátor gondoskodik a stabil energiaellátásról. A zavartalan árumozgatást több modern megoldás is támogatja:

3 teherlift a szintek közötti szállításhoz,

a szintek közötti szállításhoz, nagyméretű kapu a tehergépjárművek rakodásához,

a tehergépjárművek rakodásához, aszfaltozott belső úthálózat, amely megkönnyíti a logisztikai mozgásokat.

Bővítési lehetőségek és övezeti besorolás

Az ingatlan jelenlegi beépítettsége mindössze 22%, a szabályozási terv alapján azonban akár 40%-os beépítés is engedélyezett, így további fejlesztési potenciált kínál. Az övezeti besorolás: Gksz10/S/40/20/-/145/04-//020 (kereskedelmi-szolgáltató övezet).

Megbízható műszaki állapot

Az épületek korábban és jelenleg is a gyógyszeripar szolgálatában álltak, ennek köszönhetően magas szintű karbantartottság és tisztaság jellemzi az ingatlant. Az elkülönülő funkciók és a korszerű infrastruktúra együttesen biztosítják, hogy azonnal használható legyen különféle ipari, raktározási vagy irodai célokra.

Befektetési szempontok és átadás

Az ingatlan jövedelmezőségi mutatója: 9,29% reversionary yield a becsült hasznosítás alapján. Ez azt jelenti, hogy a telephely hosszú távon is stabil és kiszámítható megtérülést ígér a befektetők számára.

Az ipari ingatlan átadása 2026 októberétől lehetséges, addig a jelenlegi tulajdonos tovább szeretné használni a területet.

Ez a győri ipari ingatlan tehát ideális választás lehet mindazon cégek és befektetők számára, akik kiemelkedő lokációban keresnek sokoldalúan hasznosítható, bővíthető és korszerű infrastruktúrával rendelkező ingatlant.

A cikk megjelenését az ingatlan értékesítője támogatta.