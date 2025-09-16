Otthon Start a MagNet Banknál – akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal

A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció extra bónusszal és számos kedvezménnyel várja a leendő első lakásvásárlókat. Lássuk, mit érdemes tudni. Az Otthon Start lakáshitel azok számára jelent optimális megoldást, akik első új vagy használt lakásukat szeretnék megvásárolni. […]