A Duna House havi tranzakciószám-becslése (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzése alapján 2026. április hónapban országosan 9 815 lakóingatlan adásvétel történt, miközben a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege elérhette a 240 milliárd forintot.

A január még visszafogottan, 7 500 körüli ügylettel indult, majd februárban és márciusban gyors felfutás következett – utóbbi hónap a 2025-ös csúcshoz közeli, 11 700 körüli értékkel zárt. Áprilisban a piac újra alacsonyabb fokozatra állt be: a becsült 9 815 tranzakció a márciusi szinttől mintegy 15%-kal marad el, ugyanakkor a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest csak mérsékelt elmaradást mutat. A trend tehát továbbra is stabil, középszintű forgalmat jelez, az év hátralévő részére pedig a korábbi évek mintázata alapján további, szezonálisan ingadozó aktivitás várható.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint 2026 áprilisában 240 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés született. A volumen pontosan megegyezik a márciusi értékkel, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi áprilisi adatokhoz viszonyítva pedig több mint 79%-os bővülést mutat.