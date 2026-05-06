Csepelen már utolérték a panelárak a téglaépítésűekét

A csepeli ingatlanpiacon mára eltűnt az árkülönbség a panellakások és a téglaépítésűek között, a négyzetméterárak gyakorlatilag összeértek. A kereslet azonban március óta visszaesett, a vevők kivárnak, az eladók pedig ragaszkodnak a korábbi árakhoz.

Március közepéig viszonylag élénk vevői kereslet jellemezte a csepeli és szerényebb mértékben a szigetszentmiklósi ingatlanpiacot, attól kezdve viszont erősen visszaesett az érdeklődés a kerületben és Budapest déli agglomerációjában is – jelezte Marosvölgyi Gabi, a Balla Ingatlan XXI. kerületi és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője.

A szakértő úgy látja, hogy ez a forgalomcsökkenés vélhetően a választás miatti kivárásnak volt köszönhető, de még közvetlenül a választások után sem állt helyre a korábban jellemző keresleti szint. Egyelőre azt lehet érzékelni, hogy bizonytalanok a vásárlók, nem szívesen vágnak bele ingatlanvásárlásba. Az ugyanakkor Marosvölgyi Gabi szerint kérdés, hogy pontosan mire is várnak, mire számítanak.

Úgy látja, hogy sem számottevő árcsökkenés, sem pedig – a tavalyi drágulást követően – jelentősebb áremelkedés nem valószínű a közeljövőben. Jelenleg azt lehet érzékelni, hogy rendkívül nehéz értékesíteni olyan árakon az ingatlanokat, mint akár tavaly ősszel. Most leginkább az jellemző Csepelen és Szigetszentmiklóson is, hogy az egymilliós vagy egymillió forint feletti négyzetméteráron meghirdetett ingatlanokra szinte egyáltalán nem mutatkozik érdeklődés.

A kínálat ugyanakkor szépen gyarapodott az utóbbi hónapokban, így a vevők tudnának válogatni akár Csepelen, akár Szigetszentmiklóson a szélesedő választékból. Hogy mégsem teszik ezt, az nemcsak annak eredménye, hogy egyelőre kivárnak, hanem annak is, hogy a kialakult árakon nincs megfelelő fizetőképes kereslet az ingatlanokra.

Mint a szakértő elmondta, Csepelen is már alap lett tavaly év végére az egymilliós négyzetméterár, akár panelről, akár téglaépítésű lakásról legyen is szó. Sőt, tapasztalatai szerint ma már a panellakásoknak teljesen eltűnt az árelőnye a téglaépítésűekhez képest.

Ugyanakkor az egymilliós négyzetméterárakon kínált lakások nem nagyon kelnek el, még akkor sem, ha a kerület legfelkapottabb részein – például az úgynevezett “sétányokon” – kínálják is őket. Sőt még az olyan, keresett kategóriába tartozó, jó adottságú és jó elhelyezkedésű lakásra is csak néhány érdeklődő jelentkezett náluk, ahol a hirdetési ár éppen alatta maradt az egymillió forintnak.

Marosvölgyi Gabi szerint bizonyos esetekben – főleg a családi házaknál – akár 10 százalékos túlárazottságról beszélhetünk jelenleg a helyi ingatlanpiacon. Vagyis ennyit vagy közel ennyit akár lehetne is tudni alkudni az irányárból sok ingatlan esetében, ez azonban nem jellemző, bár a vevők azért próbálkoznak.

Az ingatlanközvetítő azt tapasztalja, hogy az eladók sok esetben mereven ragaszkodnak az általuk elképzelt árhoz. Még akkor is, ha azt látják, hogy az adott áron nem jelentkeznek a vevők. Gyakran még egy minimális, akár pár százezer forintos alkura sem hajlandóak, pedig a jelenlegi helyzetet látva, kénytelenek lennének árat csökkenteni, ha valóban el akarják adni az ingatlanukat.

Emellett az is megfigyelhető, hogy a vevők továbbra is nagyon ódzkodnak a felújítástól, így a felújítandó ingatlanokat nehezebb értékesíteni. Ennek oka továbbra is abban keresendő, hogy rendkívül magasak mind az alapanyagárak, mind pedig a munkadíjak, így nem szívesen vágnak bele az új ingatlantulajdonosok a megvásárolt lakás felújításába.

Ez érezhető a családi házak esetében is, ahol szintén elsősorban a felújított vagy újszerű ingatlanokat keresik a vevők. Ezekre határozott igény mutatkozik, de csak százmillió forintos ár alatt, és ezért a vevők már elvárják az újszerű állapotot.

Ami a hitelfelvételt illeti, jelenleg az jellemző, hogy a vevők többsége szeretne élni az Otthon Start hitel kínálta lehetőséggel, de gyakran előfordul, hogy vagy az ingatlan, vagy a hiteligénylő nem felel meg a jogszabály által megfogalmazott feltételeknek.

Az ingatlanok esetében például gyakori probléma, hogy a vevők olyan lakásba futnak bele, mely osztatlan közös tulajdonban van, de nem rendelkezik használati megosztási szerződéssel, és nincs is remény arra, hogy ilyet kössenek a tulajdonosok. Ilyen esetekben természetesen nem vehető fel az ingatlanra az Otthon Start, sőt a bankok egyáltalán nem is hitelezik.

Marosvölgyi Gabi megfigyelései szerint a kerületben nem is az első Otthon Start-os roham során jelentkezett nagyobb érdeklődés a hitel iránt, inkább az azt követő hónapokban. Most azt lehet látni, hogy főleg a fiatalabbak próbálkoznak ingatlanvásárlással a támogatott hitel segítségével, a befektetők jelenlétét pedig egyáltalán nem érzékelni.

Kitért arra is, hogy ami most nagyon keresett kategória még a helyi ingatlanpiacon, az az építési telek, de ezek is jelentős mértékben túlárazottak.

Ezen túl a bérlakások iránti igény is határozottan érzékelhető, ami annak is köszönhető, hogy tavaly mérséklődtek a bérleti díjak, vagy legalábbis megállt az emelkedés. Egy kétszobás, jó állapotú lakást Szigetszentmiklóson havi 180 ezer forintért könnyen ki lehet adni, míg Csepelen 200–220 ezer forint a havi díja egy ekkora méretű bérlakásnak.

Azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor fog magához térni a használt ingatlanok piaca. Elképzelhető, hogy az új kormány felállása és első intézkedései után a vevők is bátrabban keresgélnek majd az ingatlanpiacon. Másrészt azonban már közel a nyár, és jellemzően a július-augusztus szezonális visszaesést szokott hozni. Hogy ez így lesz-e idén is, azt nem tudni – hiszen tavaly például az Otthon Start bejelentése átírta a megszokott forgatókönyvet –, így még az is lehetséges, hogy majd csak az őszi hónapokban tér vissza az élet a hazai ingatlanpiacra.