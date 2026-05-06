Ablakon kidobott pénz?

Százezrek élnek a 90-es években beépített tetőablakok alatt, miközben a rezsiveszteség már a csere árát súrolja.

Ahogy világszerte egyre nagyobb figyelem irányul a fenntarthatóságra, a háztulajdonosok egyre inkább olyan megoldásokat keresnek, melyek javíthatják otthonaik energiahatékonyságát és csökkenthetik ökológiai lábnyomukat. A tavasz beköszöntével, hagyományosan a takarításra, a régi dolgok kiselejtezésére és a felújításokra koncentrálunk. Ebben a szezonban minden tetőablakkal rendelkező ingatlantulajdonosnak ajánljuk, hogy vizsgálja meg annak állapotát, hiszen a tetőablak egy gyakran figyelmen kívül hagyott, mégis komfort szempontból kulcsfontosságú elem. A jelenleg használatban lévő tetőablakok nagy része az 1990-es évek tetőtér-építési láza idején került beszerelésre, így ezek körülbelül 30 évesek.

Leggyakrabban akkor döntünk a csere mellett, amikor már érezhető problémával találkozunk, mint például a műszaki meghibásodások vagy a rossz szigetelés. Ezek a faktorok, illetve a változó környezeti tényezők és az ingadozó hőmérséklet-változások hatása hozzájárulhatnak az energiaveszteséghez és a tömítések rugalmasságának romlásához. A tetőtéri ablakokat, akár az autókat, rendszeres karbantartással tudjuk hosszútávon megfelelően működtetni. Az elöregedett nyílászárókat egy idő után nem lehet hatékonyan javítani. Ha ezeket újabb modellekre cserélik, a háztulajdonosok számos előnyt élvezhetnek. A modern tetőablakokat fejlett szigetelőanyagokkal és tömítési technikákkal tervezik, ami jelentősen csökkenti a hőveszteséget a hidegebb hónapokban, és csökkenti a tér felmelegedését a nyári forróságban.

A korszerű megoldásokkal tervezett tetőablakok ilyen módon segítik a hőveszteség csökkentését, és passzív napenergia-nyereséget generálnak, javítva ezzel az otthon energiafelhasználását. A fokozott kényelem nem csupán a hőmérsékletet érinti; egy igazán jó, 3-rétegű üvegezésű tetőablak hatékonyan elnyeli a külső zajokat is – beleértve a tavaszi eső zaját.

A fény öröme és a nyárra való felkészülés

A modern tetőablakokra való átállás nagyobb üvegezési felületeket tesz lehetővé a hőtartás romlása nélkül. Továbbá, optimalizálja a házba bejutó természetes fény mennyiségét, ami bizonyítottan pozitív hatással van a hangulatra, a közérzetre, a kognitív képességekre, sőt, az alvásminőségre is[1]. A természetes fény mellett azonban, a tavaszról a nyárra való átmenet során a kezdődő felmelegedés miatt elengedhetetlenül fontossá válik a hővédelem is. A külső hővédelmi kiegészítők az energiahatékonyság és a kényelem kulcsfontosságú elemei. Ezek a kiegészítők megvédik otthonod a közvetlen napfénytől, így tovább élvezheted a nyári napsütést tetőtered hűsítő árnyékából. A VELUX hővédő-fényzáró redőnyök például még azelőtt elzárják a napfényt, hogy az elérné a tetőablak üvegfelületét, így akár 7 °C[2] fokkal csökkenthetik a belső hőmérsékletet.

„A tavasz az optimális idő arra, hogy felkészítsük otthonainkat az egyre forróbb nyári hónapokra” – mondja Ritea Noemi, a VELUX cégcsoport magyar és román piacért felelős vezetője. „Az elavult tetőablakok korszerűsítésével és a megfelelő hővédelmi megoldások beépítésével ügyfeleink nemcsak csökkentik energiaszámlájukat, hanem a beltéri kényelmet és klímát is jelentősen javítják.”

A szakértői tanácsadás sokat segíthet

Az energiahatékonysági besorolások áttekintése és a megfelelő ablak specifikációk kiválasztása bonyolult feladat lehet. A VELUX Magyarország már 40 éve nyújt különböző megoldásokat a tetőtéri ablakok világában, a Cégcsoport szakértői tanácsadását is igénybe vehetik a háztulajdonosok a felújítások során. Csapatunk készen áll az egyéni igények felmérésére, a különböző energiahatékony üvegezések előnyeinek ismertetésére, valamint arra, hogy segítsen az ügyfeleknek.

[1] Münch M, Bromundt V. Light and chronobiology: implications for health and disease. Dialogues Clin Neurosci. 2012 Dec;14(4):448-53. doi: 10.31887/DCNS.2012.14.4/mmuench. PMID: 23393421; PMCID: PMC3553574.

[2] Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780 × 1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.