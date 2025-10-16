Az ingatlanközvetítés területén is fontos szereplővé vált a Fundamenta

Hat éve kezdte meg ingatlanközvetítői tevékenységét a Fundamenta Ingatlan, amely mostanáig közel 100 milliárd forint értékű ingatlanértékesítést bonyolított le sikeresen. A vállalat az elmúlt időszakban évről évre 30–50 százalékos növekedést ért el az ingatlanközvetítés területén, mára pedig az ingatlanközvetítői létszám tekintetében a negyedik legnagyobb szereplőjévé vált a hazai ingatlanközvetítői piacnak. A Fundamenta Ingatlan 2025-ben eddig több mint 500 ingatlan adásvételében segítette ügyfeleit, amelyek összértéke meghaladja a 20 milliárd forintot.

Összesen közel 100 milliárd forint értékben bonyolított le sikeres ingatlanügyletet a Fundamenta Ingatlan a működése megkezdése óta eltelt hat évben. A Fundamenta célja, hogy a lakhatással összefüggő szolgáltatások teljes vertikumát lefedje szolgáltatásaival és segítse ügyfeleit céljaik elérésében, így azok egy kézből kaphatnak személyre szabott, élethelyzethez igazított szolgáltatásokat. Az előtakarékossági és hitelkonstrukciók nyújtása, valamint az ingatlanközvetítés mellett a Fundamenta Ingatlan tevékenysége ma már kiterjed a korszerűsítés és az energiahatékonyság területére is. Az ingatlankorszerűsítést tervező ügyfelek energetikai felmérést és tanácsadást is igénybe vehetnek, továbbá segítséget kaphatnak a hőszivattyús és a napelemes rendszerek telepítéséhez is. A Fundamenta Kedvezményprogramja pedig a felújításokhoz, korszerűsítésekhez és építkezésekhez kapcsolódóan kínál akciókat.

„Az ingatlanközvetítési szolgáltatásunk elindításakor fő célunk az volt, hogy ügyfeleinket a teljes otthonteremtési folyamatban végig tudjuk kísérni. Hat év távlatából kijelenthetjük, hogy ez a komplex szemléletmód bevált, sikeresen működik, így a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy biztonságos és hosszú távon is kiszámítható, személyre szabott megoldásokkal segítsük ügyfeleinket ingatlancéljaik elérésében. Büszkék vagyunk arra, hogy közel 100 milliárd forint értékű ingatlanértékesítést tudhatunk magunkénak, valamint, hogy évről évre képesek vagyunk 30-50 százalékos növekedést elérni az ingatlanközvetítés területén.” – emelte ki Pásztor András, a Fundamenta Értéklánc ügyvezetője.

Ahogy a teljes Fundamenta termék- és szolgáltatáspaletta tekintetében, úgy az ingatlanközvetítés területén is kiemelt szerep jut a társaság Személyi Bankárainak. Ők azok, akik naprakész tudásukkal, szakmai ismeretükkel az egész országot lefedő 1300 fős hálózattal elérnek azokhoz az ügyfelekhez is, akik személyesen, de otthonuk kényelmében kívánják intézni ingatlanügyeiket. Ez a speciális ingatlanpiaci- és pénzügyi tudás jelenleg még értékesebb, mint eddig valaha.

Friss tapasztalat, hogy az Otthon Start Program megjelenésével az ingatlanpiacra nehezedő keresleti nyomás egyre csak nő, a piac pedig szinte napról napra változik. Hatalmas az érdeklődés, így az értékesítésre kínált lakások nagyon gyorsan elkelnek. Ugyanakkor egy Személyi Bankár képes segíteni a Fundamentához forduló ügyfeleket abban, hogy jól átgondolt, tudatos döntést hozzanak. Mindez felértékeli a Fundamenta Személyi Bankárainak munkáját, amely biztonságot és átláthatóságot nyújt az egész folyamat során, az ingatlan kiválasztásától kezdve, a hiteligénylésen át, egészen a saját otthon megszerzéséig.