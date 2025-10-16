KIDERÜLT, HOL TÁJÉKOZÓDUNK AZ INGATLANPIACON

A Duna House reprezentatív ingatlanpiaci kutatása szerint azoknak, akik az elmúlt 3 évben adtak el ingatlant, legnagyobb arányban ingatlanirodán keresztül érkezett a vevőjük.

A kutatás eredményeit megvizsgálva az elmúlt 3 évben ingatlanjukat értékesítők közül hasonló arányban töltötték fel hirdetéseiket ingatlanhirdetési portálokra és ingatlanirodák weboldalára (44-43%). Minden 10. megkérdezett próbálkozott még például nyomtatott szórólappal/hirdetéssel, minden 6. tematikus közösségimédia-csoportokkal (bár ezeket a felületeket kevésbé tekintik megbízhatónak és komolyan vehetőnek), minden 5. pedig általános apróhirdetési oldalon is.

„A megvalósult tranzakciók alapján, a két legnagyobb hirdetési irányt vizsgálva kijelenthető, hogy több valós vevő érkezett ingatlanirodákon, mint ingatlanhirdetési portálokon keresztül. A megoszlás ráadásul összhangban van az elmúlt 3 évben ingatlant vásárlók oldalával is, mivel 55%-uk ingatlanirodák weboldalán vagy ingatlanirodák kirakatában, személyesen találta meg a neki való otthont, szemben az ingatlanhirdetési portálok 52%-os arányával” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Ha ezt a jelenséget élethelyzeti csoportok szerint is megvizsgáljuk, akkor:

első lakást vásárlóknál és befektetőknél csupán 1-2%-os eltérés látható az ingatlanhirdetési portálok javára,

és leginkább nagyobb ingatlanba költözők (upgrade) és családalapítók esetén jellemző, hogy ingatlaniroda weboldalán vagy ingatlaniroda kirakatában, személyesen találták meg az elmúlt 3 évben vásárolt ingatlanjaikat. A nagyobba költözőknél ráadásul az összes csoport közül a legmagasabb, 50%-os az arány szemben az ingatlanhirdetési portálok 28%-ával.



„A szakértők hozzáadott értéke és a pénzügyi tanácsadókkal közös, „egykapus” összhang igazán összetett ingatlanpiaci helyzetekben tud megmutatkozni, hiszen ilyenkor egy új otthon megtalálása mellett az előző ingatlan megfelelő áron történő eladása is kihívást, időnyomást jelent. Családalapítók esetében ezen túl a különböző támogatott hitelkonstrukciók összefésülése és optimalizálása is a folyamat része. Ez pedig az Otthon Start Program által dominált piacon profi tanácsadók nélkül szinte lehetetlen” – tette hozzá Máté Ferenc.

