A tavalyi év második felében látványosan felgyorsult az ingatlanpiac: a jó állapotú, megfelelően árazott lakások – különösen a panellakások – akár napok vagy hetek alatt gazdára találtak.



Miközben korábban 2–3 hónap is kellett egy eladáshoz, őszre több kerületben 30 nap alá csökkent az értékesítési idő, a legkeresettebb ingatlanok pedig szinte azonnal eltűntek a piacról.

A vevők számára augusztus-szeptembertől világossá vált, hogy nem érdemes kivárni a vásárlással, mert gyorsan elkel egy-egy ingatlan. Ez azt jelentette, hogy hetek, sőt napok alatt lehetett értékesíteni az Otthon Start feltételeinek megfelelő, jó állapotú lakásokat, különösen panellakásokat – mondta Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós

vezetője.

Az év vége felé közeledve augusztushoz képest már csökkent a forgási sebesség, de – mint Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője jelezte – akkor is átlagosan 30 napon belül el lehetett adni a keresett kategóriákba tartozó ingatlanokat.

Kovácsné Zsichla Katalin, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt tapasztalta, hogy az értékesítési idők erősen lecsökkentek a tavalyi év második felében, különösen a jó elhelyezkedésű, megfelelően árazott panellakásoknál: ezek akár 1-2 hét alatt minden probléma nélkül eladhatók voltak.

De ugyanígy Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavalyi év második felében a korábbi, átlagosan 2-3 hónapos értékesítési idő erősen lecsökkent, és akár 1-2 héten belül is eladásra kerülhetett bármely ingatlan.

Balla Frigyes szintén azt jelezte, hogy a keresett kategóriákba tartozó ingatlanoknál rövidek voltak az értékesítési idők, de más ingatlanok is többnyire 1-3 hónap alatt gazdát cserélhettek, míg a kedvezőtlen helyzetű, nem keresett ingatlanoknál 6-12 hónapos értékesítési időről beszélhettünk.

Pagács-Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának szakmai vezetője megjegyezte, hogy az értékesítési idők az V. kerületben némileg hosszabbak voltak, mint a XIII. kerületben. A Belvárosban a jó állapotú, központi elhelyezkedésű 40–60 négyzetméteres lakások átlagosan 1–2 hónap alatt találtak vevőt, míg a XIII. kerületben a megfelelően árazott, keresett kategóriába tartozó, azaz 50–70 négyzetméteres lakások 4–8 hét alatt keltek el. Ugyanakkor a felújítandó ingatlanoknál lényegesen hosszabb volt az értékesítési idő: elérte a 3–5 hónapot is.

Hasonlóképpen látta ezt Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint az értékesítési idő a panellakások esetében 1-2 hónap, a jó állapotú, rendezett jogi helyzetű családi házaknál 1-3 hónap, míg a jelentős felújításra szoruló, nagyméretű vagy nem hitelezhető ingatlanok esetében lényegesen hosszabb, akár többéves értékesítési idő alakult ki a tavalyi év utolsó hónapjaiban.

A Balatonnál is hasonló helyzet alakult ki Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője szerint, vagyis a leginkább felkapott, 50-70 milliós lakásokat most megfelelő árazás esetén egy hónapon belül értékesíteni tudták, ugyanakkor más kategóriába tartozó ingatlanoknál már 3-6 hónapra nőtt az értékesítési idő, sőt a több száz millió forintos ingatlanok esetében egy év a realitás.