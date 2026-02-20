Ezeknek az ingatlanoknak most csökkent az ára – Le ne maradj!
Az ingatlanpiacon a jó ajánlatok sokszor pillanatok alatt eltűnnek, ezért kulcsfontosságú, hogy a vevők azonnal értesüljenek az árcsökkentésekről. Az Ingatlantájoló Árfigyelő rendszere és az OtthonTérkép mobilapplikáció, amely iOS-re vagy Androidra is letölthető pontosan ezt teszi lehetővé: valós időben jelzi, ha egy kiszemelt ingatlan ára csökken. Az alábbi válogatásban olyan lakásokat mutatunk be, amelyek árát nemrég mérsékelték – köztük felújított egyetemi lakást, belváros közeli családi otthont és prémium budai duplexet is.
Teljesen felújított, 72 m²-es lakás Debrecen egyik legjobb részén –…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.