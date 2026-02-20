Kastélyt már csak napelemmel? – Új korszak a történelmi ingatlanoknál

A magyarországi kastélyok és kúriák piacán a romantikus elképzeléseket felváltotta az üzleti logika. A vevők már nem csak történelmi hangulatot, hanem fenntartható és működtethető ingatlanokat keresnek. A külföldi vásárlók szerepe az utóbbi években folyamatosan csökken, a keresletet egyre inkább a tőkeerős hazai magánszemélyek és vállalkozások határozzák meg.

Bár a kastélyok a teljes ingatlanpiacnak csak egy apró szeletét adják, folyamatosan 150–200 ilyen épület keres gazdát az országban. A kínálat 80 százaléka vidéken található, az árakat pedig elsősorban az elhelyezkedés szabja meg. Az átlagárak a lokáció szerint:

Budapest: 1,8 milliárd Ft

1,8 milliárd Ft Megyei jogú városok: 650 millió Ft

650 millió Ft Kisebb városok: 350 millió Ft

350 millió Ft Községek: 330 millió Ft

A kínálat több mint fele, 55% már felújított, újszerű állapotú. A vevők köre is átalakult: a korábbi spekulánsok helyett hosszú távban gondolkodó családi cégek és befektetők jelentek meg, akiknél a presztízs mellett már a konkrét hasznosíthatóság a fő szempont.

„A kastélypiac kinőtte az érzelmi alapú vásárlások korszakát. Ma már üzleti vagy életmód-projekteket keresnek a befektetők, ahol a gépészet minősége ugyanolyan fontos, mint a díszítések állapota” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A fenntarthatóság az új alapfeltétel

A Duna House Prime prémium portfóliójában is stabilan, 2–2,5%-os arányban jelennek meg ezek a különleges ingatlanok. Ebben az ingatlanszegmensben a legnagyobb kockázatot ma már nem a vételár, hanem a fenntartás jelenti. Egy műemléki épület korszerűsítése a vételár többszörösébe is kerülhet, a havi rezsi pedig milliós tétel lehet. Emiatt a hőszivattyú, a korszerű fűtés és az okosvezérlés ma már nem luxus, hanem az értéktartás alapfeltétele.

Értékesítési idő és csúcsárak

A milliárdos ingatlanoknál türelemre van szükség. Míg a nagyvárosokban fél-egy év alatt gazdára találhat egy kastély, Budapesten ez átlagosan másfél év, a falusi kúriáknál pedig a két évet is meghaladhatja az értékesítési idő.

A piacon jelenleg is találhatók többmilliárdos, sőt, ritka esetekben 10 milliárd forint feletti tételek is. A keresletet pedig leginkább a turizmus (butikhotelek, rendezvényhelyszínek) és a reprezentatív céges központok kialakítása hajtja, de a magánrezidenciák iránti igény is stabil.