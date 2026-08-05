Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak
Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja a diákok és családjaik örömét. Bár vidéken az albérletárak még mindig kedvezőbbek, mint Budapesten, így is jókora kihívás jelenthet a családi költségvetésben. A Zenga legújabb albérletkörképét vettük alapul, hogy bemutassuk milyen […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.