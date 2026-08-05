Albérletkörkép és pénzügyi segítség egyetemistáknak

Pár hete kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, amivel minden évben elindul a versengés az albérletpiacon. A rohamos tempójú lakáskeresés és pénzügyi tervezés azonban gyorsan felváltja a diákok és családjaik örömét. Bár vidéken az albérletárak még mindig kedvezőbbek, mint Budapesten, így is jókora kihívás jelenthet a családi költségvetésben. A Zenga legújabb albérletkörképét vettük alapul, hogy bemutassuk milyen […]