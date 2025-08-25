Zöld forradalom az építkezéseken: új szabály jöhet, ami örökre átírja az állami beruházásokat!

Hatalmas változás jöhet az állami építkezések világában: az ÉVOSZ fenntarthatósági tagozata lerakta a kormány asztalára a „Zöld minimum” javaslatcsomagot, ami kötelezővé tenné a környezetbarát megoldásokat minden nagyobb közpénzből finanszírozott projekt esetében.

A terv szerint vége annak, hogy a fenntarthatóság csak „szép plusz” legyen – ezentúl alapfeltétel lenne. Csak azok a több milliárdos állami magasépítési beruházások valósulhatnának meg, amelyek igazoltan megfelelnek a nemzetközi zöldépület-minősítési szabványoknak.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Energiahatékony épületek, okos újrahasznosítás, alacsonyabb károsanyag-kibocsátás…