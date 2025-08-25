Balaton, luxus és 3% – így forgatja fel az ingatlanpiacot az év konferenciája!
Szeptember 4-én Balatonfüreden nemcsak a hullámok, hanem az ingatlanpiac is forrni fog! A Real Estate Beach Conference idén a legnagyobb durranást, a FIX 3%-os lakáshitelt állítja reflektorfénybe – és mindenki a választ keresi: ez lesz a tartós piacélénkítő csoda, vagy csak rövid távú fellángolás?
Balatoni hangulat + kemény szakmai vitákA LUA Resort ötcsillagos környezetében gyűlik össze az ingatlanszakma elitje, hogy világtrendekről, jövőképekről és a hazai lakáspiac sorsáról vitázzon. Interaktív viták, provokatív kérdések és egyedi „beach meeting” hangulat várja a résztvevőket….Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.