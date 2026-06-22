Vészjelzések az építőiparban: sorra tűnnek el a cégek, ezrek küzdenek a túlélésért
Hiába hozhatnak hosszabb távon fellendülést az uniós milliárdok, a magyar építőipar jelenleg egyre nehezebb helyzetbe kerül. A megrendelések visszaesése, az állami beruházások lassulása és a vállalkozások tömeges megszűnése miatt a szektor szereplői most nem a növekedésre, hanem a túlélésre koncentrálnak. Az Opten elemzése szerint egyelőre sem a cégtrendekben, sem a rendelésállományban nem látszik az érdemi fordulat.
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