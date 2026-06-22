Vészjelzések az építőiparban: sorra tűnnek el a cégek, ezrek küzdenek a túlélésért

Hiába hozhatnak hosszabb távon fellendülést az uniós milliárdok, a magyar építőipar jelenleg egyre nehezebb helyzetbe kerül. A megrendelések visszaesése, az állami beruházások lassulása és a vállalkozások tömeges megszűnése miatt a szektor szereplői most nem a növekedésre, hanem a túlélésre koncentrálnak. Az Opten elemzése szerint egyelőre sem a cégtrendekben, sem a rendelésállományban nem látszik az érdemi fordulat.

Jöhet a 6000 milliárd forintos mentőöv, de még éveket kell várni

Május végén fontos megállapodás született Brüsszelben: Magyarország hozzáférhet mintegy 16,4 milliárd eurónyi, vagyis…