Fordulat az Airbnb-fronton: mostantól a lakók dönthetnek arról, maradhatnak-e a rövid távú kiadások
Újabb budapesti kerület szigorít az Airbnb-szabályokon. Terézváros után Józsefváros is keményebb fellépésre készül, és olyan döntés születhet, amely alapjaiban változtathatja meg a rövid távú lakáskiadások jövőjét. Az új szabályok szerint bizonyos esetekben már maguk a lakóközösségek dönthetnek arról, hogy egy társasházban maradhatnak-e az Airbnb-lakások.
Nem adnak ki több új engedélyt
Shakkour Aram, a VIII. kerületi Népszínháznegyed önkormányzati képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövő héten elfogadhatják Budapest második legszigorúbb Airbnb-szabályozását.
Az intézkedéscsomag egyik legfontosabb eleme, hogy a jelenlegi 3,5…
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