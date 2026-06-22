Fordulat az Airbnb-fronton: mostantól a lakók dönthetnek arról, maradhatnak-e a rövid távú kiadások

Újabb budapesti kerület szigorít az Airbnb-szabályokon. Terézváros után Józsefváros is keményebb fellépésre készül, és olyan döntés születhet, amely alapjaiban változtathatja meg a rövid távú lakáskiadások jövőjét. Az új szabályok szerint bizonyos esetekben már maguk a lakóközösségek dönthetnek arról, hogy egy társasházban maradhatnak-e az Airbnb-lakások.

Nem adnak ki több új engedélyt

Shakkour Aram, a VIII. kerületi Népszínháznegyed önkormányzati képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy a jövő héten elfogadhatják Budapest második legszigorúbb Airbnb-szabályozását.

Az intézkedéscsomag egyik legfontosabb eleme, hogy a jelenlegi 3,5…