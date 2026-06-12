Jó szándékkal vezették be, most több százezer forintos pluszköltséget és hónapokig tartó csúszásokat okoz az új szabály

Alig néhány hónapja lépett életbe egy új építésügyi előírás, de a szakma szerint már most súlyos fennakadásokat okoz az építőiparban. A február végén bevezetett szabályozás kötelezővé tette a tervezési alaptérkép használatát az építési eljárásokban, a gyakorlatban azonban a változás sok esetben hosszú csúszásokhoz, több százezer forintos többletköltségekhez és komoly kapacitásproblémákhoz vezetett – számolt be róla a Telex.

A módosítás eredeti célja egyértelműen pozitív volt: a pontos telekhatárok meghatározásával szerették volna megelőzni a szabálytalan építkezéseket és az ezekből fakadó későbbi jogvitákat….