Jó szándékkal vezették be, most több százezer forintos pluszköltséget és hónapokig tartó csúszásokat okoz az új szabály
Alig néhány hónapja lépett életbe egy új építésügyi előírás, de a szakma szerint már most súlyos fennakadásokat okoz az építőiparban. A február végén bevezetett szabályozás kötelezővé tette a tervezési alaptérkép használatát az építési eljárásokban, a gyakorlatban azonban a változás sok esetben hosszú csúszásokhoz, több százezer forintos többletköltségekhez és komoly kapacitásproblémákhoz vezetett – számolt be róla a Telex.
A módosítás eredeti célja egyértelműen pozitív volt: a pontos telekhatárok meghatározásával szerették volna megelőzni a szabálytalan építkezéseket és az ezekből fakadó későbbi jogvitákat….Tovább a teljes cikkre
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