Újraindul a népszerű támogatás, már csak 2 napig lehet jelentkezni

Több száz társasház maradt le róla, most azonban új esély nyílik: milliárdokkal emelték meg a támogatási keretet, és ismét megnyílik a pályázat, amellyel akár önerő nélkül korszerűsíthetők a távfűtött lakások. Aki időben lép, komoly rezsicsökkentést érhet el – írja a Portfolio.

Villámgyorsan elfogyott, most újra pénzt ad az állam

Óriási érdeklődés kísérte a távfűtött lakások korszerűsítésére indított támogatási programot, az eredeti, 5 milliárd forintos keret ugyanis rekordidő alatt kimerült. Több mint 900 lakóközösség jelentkezett, összesen 7,6 milliárd forintnyi igénnyel, ezért…