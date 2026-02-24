Most dől el, megéri-e az energiatároló: milliókat nyerhetsz, de egy rossz döntéssel bukhatod az egészet

Akár teljesen ingyen is hozzájuthatsz egy otthoni energiatárolóhoz, de nem mindenkinek éri meg – és sokan pont a legfontosabb részleteket rontják el. A 2,5 millió forintos állami támogatás hatalmas lehetőség, de a megtérülés kulcsa a méret, a fogyasztás és az inverter típusa. A Portfolio cikkéből kiderül, kik járhatnak igazán jól, és kiknek lehet inkább pénzügyi csapda a beruházás.

Milliós támogatás, brutális érdeklődés – de nem mindenki nyer vele

Az Otthoni Energiatároló Program célja, hogy a háztartások ne csak megtermeljék, hanem…