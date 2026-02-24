Ezért kevés az üzlet az ingatlanpiacon: az eladott lakások kilőttek

Sok a nézelődő, kevés az üzlet – panaszkodnak az ingatlanpiacon dolgozók, és bizony a számok is ezt mutatják. De ha a tényleges folyamatokba pillantunk bele rögtön kiderül, hogy ez nem véletlen, és az adatokkal jól magyarázható.

Néhány nappal ezelőtt az Ingatlantájoló adatbázisára támaszkodva negyedéves “lépésekben” elemeztük a piaci mozgásokat, azt kutatva, vajon mikor milyen tempóban fogytak az előző negyedévben meghirdetett házak, lakások. Azt kutattuk, vajon alátámasztják-e az adatok az ingatlanpiaci szakemberek visszatérő panaszait, miszerint üzlet alig köttetik. A válasz határozott…