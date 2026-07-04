Újabb magyar városban bukkant fel azbeszt: sürgős intézkedést rendeltek el, milliárdos lehet a kár

A korábbi vizsgálatok még megnyugtató eredményt ígértek, a friss laboreredmények azonban váratlan fordulatot hoztak: Győrben is azonosították az azbeszttel szennyezett szerpentinitet, amelyet évekkel ezelőtt útépítéseknél használtak fel. A város már azonnali lépéseket tett a porzás megakadályozására, a végleges megoldás azonban akár egymilliárd forintnál is többe kerülhet – olvasható a Portfolio cikkében.

Meglepő fordulat: mégis találtak azbesztet

Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a korábbi tájékoztatással ellentétben a késve elkészült laborvizsgálatok kimutatták az osztrák bányákból származó, azbeszttel…