Újabb magyar városban bukkant fel azbeszt: sürgős intézkedést rendeltek el, milliárdos lehet a kár
A korábbi vizsgálatok még megnyugtató eredményt ígértek, a friss laboreredmények azonban váratlan fordulatot hoztak: Győrben is azonosították az azbeszttel szennyezett szerpentinitet, amelyet évekkel ezelőtt útépítéseknél használtak fel. A város már azonnali lépéseket tett a porzás megakadályozására, a végleges megoldás azonban akár egymilliárd forintnál is többe kerülhet – olvasható a Portfolio cikkében.
Meglepő fordulat: mégis találtak azbesztet
Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a korábbi tájékoztatással ellentétben a késve elkészült laborvizsgálatok kimutatták az osztrák bányákból származó, azbeszttel…
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