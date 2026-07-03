Júliustól emelkednek a számlaköltségek, de neked nem kell feltétlenül többet fizetned a bankodnak

Számos bank július elsejétől a 2025-ös inflációnak megfelelően megemelte a számlavezetési, utalási díjait. Azonban nem az összes bank, összes csomagja drágult, sőt a kedvező díjazású, akár teljesen ingyenes csomagok listája még szélesebb is, mint tavaly volt. Egy okos döntéssel nem csak a díjemelést úszhatod meg, hanem a teljes számlaköltségedet megspórolhatod. Emelkednek a számlaköltségek júliustól Június […]