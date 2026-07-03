Júliustól emelkednek a számlaköltségek, de neked nem kell feltétlenül többet fizetned a bankodnak
Számos bank július elsejétől a 2025-ös inflációnak megfelelően megemelte a számlavezetési, utalási díjait. Azonban nem az összes bank, összes csomagja drágult, sőt a kedvező díjazású, akár teljesen ingyenes csomagok listája még szélesebb is, mint tavaly volt. Egy okos döntéssel nem csak a díjemelést úszhatod meg, hanem a teljes számlaköltségedet megspórolhatod. Emelkednek a számlaköltségek júliustól Június […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.