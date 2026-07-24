Tizenötéves rekord a felsőoktatásba jelentkezők számában – Mutatjuk a legjobb kiadó lakásokat az ELTE és a BME környékéről

Soha nem látott roham indulhat az albérletpiacon: idén 101 572 hallgató nyert felvételt a magyar felsőoktatásba, ami 15 éves rekordnak számít. Az érdeklődés több egyetemen is látványosan nőtt: az ELTE rekordot döntve 13 723 gólyát vett fel, 1 140-nel többet, mint egy éve, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre közel 9 százalékkal, a Szegedi Tudományegyetemre mintegy 500-zal, a Corvinusra 8 százalékkal, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemre pedig csaknem 20 százalékkal több hallgató jutott be. Mindez azt vetíti előre, hogy…