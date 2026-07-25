Lakások ezrei bújhatnak meg a pincékben? Megszólalt a minisztérium, eldőlt, jöhetnek-e az olcsó alagsori otthonok

A budapesti lakásárak már rég átlépték azt a szintet, amelyet sok család meg tud fizetni, ezért egyre többen keresik a rejtett lehetőségeket. Szakértők szerint akár több ezer alagsori helyiségből is lakás válhatna, a modern technológia ugyanis ma már képes kezelni azokat a problémákat, amelyek korábban kizárták ezt a megoldást. A nagy kérdés azonban az volt: változtat-e a szabályokon a Közlekedési és Beruházási Minisztérium? Megérkezett a válasz – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

Egyre többen keresik a “rejtett” lakásokat

A magyar…