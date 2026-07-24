Vészhelyzet Sopronban? Már locsolják az azbeszttel szennyezett utcákat, de a valódi megoldás még várat magára

Újabb lépést tett Sopron az osztrák eredetű azbesztszennyezés kezelésében: megkezdődött az érintett utcák pormentesítése, hogy csökkentsék a levegőbe kerülő szennyező anyagok mennyiségét. A városvezetés szerint azonban ez csak átmeneti megoldás, a probléma végleges felszámolásához állami beavatkozásra is szükség lesz – írja a Portfolio.

Megkezdődött a szennyezett utcák kezelése

Farkas Ciprián, Sopron polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy a figyelmeztető táblák kihelyezése után elindult az azbeszttel érintett utcák pormentesítésének második üteme. A munkálatok során kalcium-kloridos kezelést alkalmaznak, amely hatékonyan megköti a szálló…