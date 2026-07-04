Mostantól bárki belenézhet, mit épít a szomszéd: fontos változást jelentett be a kormány
Újra mindenki számára elérhetők az építési engedélyek és látványtervek Magyarországon. A kormány visszaállította az építésügyi rendszer nyilvános felületét, így néhány kattintással bárki megnézheti, milyen beruházások készülnek a környékén, milyen ház épül a szomszédban, sőt még a tervekbe is betekinthet. A döntés jelentősen növeli az átláthatóságot, és a szomszédokat is könnyebben bevonhatja az építési eljárásokba.
Újra nyilvánosak lettek az építkezések adatai
Jelentős változás lépett életbe az építésügyi ügyintézésben: ismét bárki számára hozzáférhetővé váltak a folyamatban lévő építkezések és beruházások legfontosabb adatai….
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