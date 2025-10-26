Új szegmens robbanhat az ingatlanpiacon: a zártkerti telkek most hirtelen aranyat érhetnek!
Teljes fordulat jöhet a zártkerti ingatlanok piacán – a kormány véglegesítés előtt álló rendelete ugyanis önkormányzati kézbe adja annak meghatározását, hogy hol lehet a zártkerti telkeket „művelés alól kivett területté” nyilváníttatni.
Ez a lépés évtizedes jogi bizonytalanságot zárhat le, és új, eddig lezárt piacokat nyithat meg – különösen az Otthon Start Programmal kombinálva.
A Duna House szerint a változás új lendületet adhat a hazai ingatlanpiacnak, és megnövelheti a kínálatot azokban a térségekben, ahol eddig a zártkerti jogi státusz visszatartotta a
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek