Új szegmens robbanhat az ingatlanpiacon: a zártkerti telkek most hirtelen aranyat érhetnek!

Teljes fordulat jöhet a zártkerti ingatlanok piacán – a kormány véglegesítés előtt álló rendelete ugyanis önkormányzati kézbe adja annak meghatározását, hogy hol lehet a zártkerti telkeket „művelés alól kivett területté” nyilváníttatni.

Ez a lépés évtizedes jogi bizonytalanságot zárhat le, és új, eddig lezárt piacokat nyithat meg – különösen az Otthon Start Programmal kombinálva.

A Duna House szerint a változás új lendületet adhat a hazai ingatlanpiacnak, és megnövelheti a kínálatot azokban a térségekben, ahol eddig a zártkerti jogi státusz visszatartotta a…