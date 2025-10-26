Egyre több Otthon Startos lakás épül családbarát lakóparkban, zöldövezetben!
Újabb fejlesztési szakaszhoz érkezett a XV. kerület zöldövezetében épülő Novus Liget lakópark: újabb 10 ház kapta meg az építési engedélyt, így hamarosan még több modern, energiatakarékos otthon közül választhatnak az érdeklődők. A projekt számos lakása megfelel a hamarosan induló Otthon Start Program feltételeinek, ami akár 3%-os fix kamatozású hitellel is elérhetővé teszi a vásárlást.
Korszerű, családbarát otthonok a Szilas-patak közelében
A Novus Liget kis létszámú, 12 lakásos társasházai a modern városi élet és a kertvárosi nyugalom ideális egyensúlyát kínálják.
