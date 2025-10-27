Brickery Homes – az utolsó lakások Budapest szívében, fix 3%-os hitellel
Budapest VIII. kerületének egyik legdinamikusabban fejlődő negyedében, az Orczy tér közelében valósult meg a Brickery Homes lakópark, amely egyszerre kínál modern otthonokat és értékálló befektetési lehetőséget.
Modern városi otthonok fiataloknak, pároknak és befektetőknek
A Brickery Homes kompakt, jól kihasznált terekkel rendelkező garzonjai és 1+1 szobás lakásai tökéletes választást jelentenek első otthonként, fiatal pároknak vagy egyetemistáknak, de hosszú távú bérbeadásra is ideálisak.
A teljeskörűen felújított épületben 62 lakás és 5 üzlethelyiség található, a lakások 80%-a ráadásul megvásárolható a fix 3%-os Otthon…Tovább a teljes cikkre
