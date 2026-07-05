Új számok érkeztek Európából: csak néhány ország úszta meg a lakásárrobbanást, Magyarország meglepő helyzetbe került

Miközben Európa nagy részén tovább emelkednek a lakásárak és a bérleti díjak, Magyarországon váratlan fordulat látszik kibontakozni. Az éves adatok alapján még mindig jelentős a drágulás, ám negyedéves összevetésben már csökkenést mutatnak a statisztikák. Az Eurostat friss jelentése szerint az uniós lakáspiac továbbra sem egységes: vannak országok, ahol még mindig kétszámjegyű áremelkedést mérnek, máshol viszont már lefelé indultak az árak – tájékoztatott a Portfolio.

Tovább drágultak a lakások az Európai Unióban

Az Eurostat adatai szerint 2026 első negyedévében az Európai…