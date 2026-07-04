Ezért nem kel el rengeteg lakás hónapokig: ma már jóval több kell egy hirdetésnél

Sokan még mindig azt gondolják, hogy egy ingatlan értékesítése kimerül néhány fotó elkészítésében és egy hirdetés feltöltésében. A mai lakáspiacon azonban ez már ritkán elég. A vevők tudatosabbak, gyorsabban döntenek, és pillanatok alatt összehasonlítják a kínálatot. Éppen ezért ma már nem az jár előnyben, aki egyszerűen meghirdeti az ingatlanát, hanem az, aki átgondolt stratégiával mutatja be azt a potenciális vásárlóknak.

A sikeres hirdetés azzal kezdődik, hogy tudjuk, kinek szól

Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a hirdetések minden érdeklődőt próbálnak megszólítani….