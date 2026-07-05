Nagy bejelentés készülhet? Lakásfelújítási programról egyeztetett a kormány a szakmával

Mozgolódás indult az építőiparban: a kormány az elmúlt napokban több meghatározó szakmai szervezettel is tárgyalóasztalhoz ült. A megbeszélések középpontjában az épületfelújítások, az építésügy jövője és a hosszú távú fejlesztési tervek álltak, ami új lakásfelújítási program lehetőségét is felveti – derül ki a Portfolio cikkéből.

Egymás után egyeztet a kormány az építőipar szereplőivel

Az elmúlt napokban több fontos szakmai egyeztetést is tartottak a kormány képviselői az építőipar jövőjéről. A tárgyalásokon az építésügy átalakítása, a lakásfelújítások ösztönzése, valamint az ágazat hosszú távú…