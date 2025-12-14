Új otthont keresel? Négy modern lakópark, ahol a kényelem, a technológia és az értéktartás kéz a kézben jár
A hazai ingatlanpiac ma már jóval többet kínál a klasszikus lakóparki megoldásoknál: a korszerű műszaki háttér, a fenntarthatóság, a közösségi szolgáltatások és a mindennapi kényelem egyre több fejlesztésben jelenik meg. A most bemutatásra kerülő lakóparkok mind különböző életstílusokhoz igazodnak, mégis közös bennük, hogy hosszú távon is értékálló, kényelmes és modern otthonokat kínálnak.
MyLelle Residence – Balaton-parti otthon, amely egész évben élményt ad
A MyLelle Residence nem egyszerű üdülőprojekt, hanem négy évszakos lakóhely azoknak, akik a balatoni hangulatot állandó otthonként szeretnék…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.