Így kapsz akár 2,5 milliót otthoni akksira – indul a 100 milliárdos energiatároló program

Nem csak napelemre, már „házi akkumulátorra” is ömlik a támogatás. 2025 elejétől a kormány 100 milliárd forintos kerettel indítja el azt a programot, amellyel a lakosság otthoni energiatárolókra pályázhat. Aki ügyes, akár úgy csökkentheti radikálisan a villanyszámláját, hogy közben az állam fizeti a beruházás nagy részét.

Nem csak napelem: most az energiatároló a sztár

A program lényege egyszerű: nem elég, ha nappal termel a napelem, az energiát el is kell tudni raktározni, hogy este, borús időben vagy télen is legyen…