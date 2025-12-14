Így kapsz akár 2,5 milliót otthoni akksira – indul a 100 milliárdos energiatároló program
Nem csak napelemre, már „házi akkumulátorra” is ömlik a támogatás. 2025 elejétől a kormány 100 milliárd forintos kerettel indítja el azt a programot, amellyel a lakosság otthoni energiatárolókra pályázhat. Aki ügyes, akár úgy csökkentheti radikálisan a villanyszámláját, hogy közben az állam fizeti a beruházás nagy részét.
Nem csak napelem: most az energiatároló a sztár
A program lényege egyszerű: nem elég, ha nappal termel a napelem, az energiát el is kell tudni raktározni, hogy este, borús időben vagy télen is legyen…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A 4iG megszerezte egy újabb cég 90 százalékos üzletrészét
A tranzakció tovább erősíti a cégcsoport adatkommunikációs portfólióját.