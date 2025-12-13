Régiós apróhirdetési portfóliót épít a CEE Classifieds

Budapest, 2025. december 12. – Online apróhirdetési portfóliót épít a magyar tulajdonban lévő CEE Classifieds, melynek induló befektetései közé ingatlan- és álláspiaci oldalak tartoznak. A CEE Classifieds hosszútávú célja, hogy az általa lefedett területeket olyan online megoldásokkal bővítse, melyek jól kapcsolódnak induló portfóliójához.

