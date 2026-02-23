Új építésű otthonok Zugló zöld részén – családbarát lakások CSOK Plusz finanszírozással
Budapest egyik legzöldebb, legélhetőbb városrészében, Zugló csendes, fás utcái között hamarosan elkészül egy új lakóprojekt, amely a természetközeli környezetet és a modern városi élet kényelmét kapcsolja össze. Az Angol utcában megvalósuló Albion32 fejlesztés kivitelezése már a befejező szakaszban jár: a műszaki átadás már 2025-ben megtörtént, a lakások birtokba vétele pedig hamarosan indul.
Az Albion32 azoknak kínál hosszú távú megoldást, akik korszerű, energiahatékony otthont keresnek nyugodt környezetben, ugyanakkor fontos számukra a jó megközelíthetőség és a teljes városi infrastruktúra közelsége is.
Családi…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.