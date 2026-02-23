Nem az kaparintja meg az olcsóbb lakást, aki több időt tölt kereséssel, hanem az, aki előbb értesül az árcsökkentésről
Az ingatlanpiacon a siker ritkán a kitartáson múlik. Sokkal inkább azon, hogy ki jut hozzá hamarabb a kulcsinformációkhoz. Egy lakás ára hetekig változatlan maradhat, majd egyetlen döntéssel jelentősen csökkenhet. Ilyenkor az idő válik a legfontosabb tényezővé: aki az elsők között értesül az árcsökkenésről, komoly előnybe kerül, míg mások már csak az értékesített státusszal találkoznak.
A valódi lehetőségek gyakran árcsökkentés után jelennek meg
Az ingatlan ára nem kőbe vésett adat, hanem folyamatosan alakul a piaci viszonyok, az eladó szándékai és a…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Hosszú évek után végre kimondta a bíróság, ki hibázott a devizahiteles ügyben
A bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg.