Nem az kaparintja meg az olcsóbb lakást, aki több időt tölt kereséssel, hanem az, aki előbb értesül az árcsökkentésről

Az ingatlanpiacon a siker ritkán a kitartáson múlik. Sokkal inkább azon, hogy ki jut hozzá hamarabb a kulcsinformációkhoz. Egy lakás ára hetekig változatlan maradhat, majd egyetlen döntéssel jelentősen csökkenhet. Ilyenkor az idő válik a legfontosabb tényezővé: aki az elsők között értesül az árcsökkenésről, komoly előnybe kerül, míg mások már csak az értékesített státusszal találkoznak.

A valódi lehetőségek gyakran árcsökkentés után jelennek meg

Az ingatlan ára nem kőbe vésett adat, hanem folyamatosan alakul a piaci viszonyok, az eladó szándékai és a…