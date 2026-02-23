Tényleg drágák a magyar bankok?

Nagy Márton egy posztjában kijelentette, hogy drágák a magyar bankok és az ideális az lenne, ha lecsökkenne a számuk: 5 nagy bank lenne az ideális hazánkban. A Bankmonitor szakértői több szempont szerint is megvizsgálták, hogy tényleg mennyire drágák is a hazai pénzintézetek. A címben felvetett kérdésre valószínűleg a magyarok 99 százaléka rávágná, hogy igen. Nagyon […]