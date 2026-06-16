Történelmi rekord a budapesti lakáspiacon: ennyi eladatlan új lakás még soha nem volt, közben váratlan fordulat jött az áraknál
Miközben a vevők ismét nagy számban térnek vissza a budapesti új lakások piacára, a háttérben olyan folyamatok indultak el, amelyekre évek óta nem volt példa. A kínálat történelmi csúcsra emelkedett, több mint tízezer új lakás vár vevőre, miközben az árak emelkedése látványosan lelassult, sőt egyes szegmensekben már kisebb korrekció is megjelent – derül ki a Pénzcentrum cikkéből.
Az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS friss elemzése szerint a budapesti újlakáspiac egyszerre mutat erős keresletet és rekordméretű kínálatot, ami egyre érdekesebb…Tovább a teljes cikkre
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