Rengeteg magyar követi el ezt a klímahibát: több ezer forintot fizetnek feleslegesen minden nyáron

A klíma ma már szinte minden második otthonban megtalálható, mégis rengetegen használják úgy, hogy közben észrevétlenül jelentősen megnövelik a villanyszámlájukat. Sokan azt gondolják, hogy minél alacsonyabb hőmérsékletre állítják a készüléket, annál gyorsabban hűl le a lakás, a szakértők szerint azonban éppen ezzel dobhatnak ki feleslegesen több ezer forintot minden nyáron. Ráadásul a túlzott hűtés nemcsak a pénztárcát terheli meg, hanem az egészségre is kedvezőtlen hatással lehet – derül ki a Hetifókuszból, a Pénzcentrum körképéből.

Egyre több magyar használ klímát, de…