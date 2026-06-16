Árcsökkentett ingatlanok, amelyekre most érdemes lecsapni: több millió forinttal lettek olcsóbbak ezek az otthonok

Egy jó ajánlat az ingatlanpiacon sokszor pillanatok alatt gazdára talál. Éppen ezért egyre fontosabb, hogy a vevők azonnal értesüljenek az új hirdetésekről és az árcsökkentésekről. Az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatása és az OtthonTérkép mobilalkalmazás pontosan ebben segít: aki letölti az appot és beállítja a számára fontos kereséseket, az azonnal értesítést kap, ha egy kiszemelt ingatlan ára csökken vagy új ajánlat jelenik meg. Most olyan lakásokat és házakat válogattunk össze, amelyek ára az utóbbi időszakban jelentősen mérséklődött.

XIX. századi parasztházak modern hangulattal,…