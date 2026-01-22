Titokban átrajzolódik az agglomeráció térképe – nyolc új városi központ nőhet fel a főváros körül

Csendben, de nagyon határozottan alakul át Budapest környezete. Egy friss kutatás szerint a főváros agglomerációjában már nem egyetlen központban koncentrálódik az élet, hanem nyolc erős városi pólus kezd kirajzolódni Váctól Diósdig, Szentendrétől Gödöllőig. A folyamat hosszú távon átformálhatja az ingatlanpiacot, a közlekedést és a munkaerőáramlást is – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

A kutatást a Budapesti Corvinus Egyetem szakértői végezték, az eredményeket pedig a rangos Journal of Urban Affairs folyóiratban publikálták. A vizsgálat 203 települést elemzett a budapesti nagyvárosi térségben –…